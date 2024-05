BPOL NRW: Bundespolizisten stellen 2 Messer in einer Stunde am Hbf Gelsenkirchen fest

Dortmund (ots) - Am gestrigen Mittwochnachmittag (01. Mai) soll ein Mann in einer Filiale im Dortmunder Hauptbahnhof Ware gestohlen haben. Auf dem Weg zur Bundespolizeiwache leistete der mutmaßliche Dieb Widerstand. Gegen 15:15 Uhr soll ein 34-Jähriger in einem Drogeriemarkt im Hauptbahnhof Dortmund Batterien im Wert von 18,- Euro entwendet haben. Der Ladendetektiv ...

mehr