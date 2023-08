Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Betrunkener mit Kleinkind unterwegs

Wismar (ots)

Mehrere Hinweisgeber meldeten über den Polizeinotruf am Samstag, 26.08.2023, gegen 18:50 Uhr eine augenscheinlich volltrunkene männliche Person, welche mit einem Kleinkind im Bereich des Wismarer Bahnhofes unterwegs ist. Diese Person soll zunächst aus dem ankommenden Zug gestiegen und bereits offensichtlich orientierungslos gewesen sein. Nur wenige Augenblicke später traf bereits eine Funkwagenbesatzung des Wismarer Polizeihauptrevieres am Bahnhof ein. Zwei Jugendliche wiesen den Polizisten den Weg, dass der Mann mit dem Kind in den Lindengarten weitergelaufen ist. Dabei bestätigten auch diese, dass sich der Mann kaum noch auf den Beinen halten konnte. Am Spielplatz im Lindengarten konnte der 29-jährige Deutsche mit seinem 4-jährigen Kind angetroffen werden. Beide wurden in der Folge mit auf die Wache des Wismarer Polizeihauptrevieres genommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim 29-Jährigen ergab einen Wert von 2,75 Promille. Der Opa kam anschließend zur Polizei und holte den 4-jährigen Enkel ab. Der 29-Jährige wurde aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Dieser muss sich wegen der Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht strafrechtlich verantworten. Das Jugendamt des Landkreises wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell