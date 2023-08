Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Sternberg (ots)

Am Samstag, den 26.08.2023, ereignete sich gegen 14:40 Uhr auf der K101 zwischen der B104 und der Ortschaft Retgendorf ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer und zwei Personen leicht verletzt wurden. Der 64-jährige Transporterfahrer befuhr die K101 aus Richtung der B104 kommend in Richtung Retgendorf und wollte einen vor ihm fahrenden PKW trotz eines ausgeschilderten Überholverbots überholen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden PKW und stieß mit diesem zusammen. Der Transporter geriet anschließend auf die rechte Fahrspur und prallte dort mit dem PKW zusammen, den er zuvor überholen wollte. Der Transporter und der PKW kamen in der weiteren Folge nach rechts von der Fahrbahn ab, der PKW überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden schwer verletzt. Der Transporterfahrer sowie der Fahrer des entgegenkommenden PKW erlitten leichte Verletzungen. Mehrere Rettungsdienstfahrzeuge, die umliegenden Freiwilligen Feuerwehren sowie ein Rettungshubschrauber kamen zum Einsatz. Es ist ein Gesamtschaden von 45.000 Euro entstanden. Alle Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Zur Ermittlung der Unfallursache kam die DEKRA zum Einsatz. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme und zur Bergung der Unfallfahrzeuge war die K101 für mehrere Stunden voll gesperrt. Mit freundlichen Grüßen im Auftrag Sarah Borchers Polizeioberkommissarin Polizeipräsidium Rostock Polizeiinspektion Ludwigslust Polizeirevier Sternberg Pastiner Straße 1 19406 Sternberg Telefon: 03847/4327224

