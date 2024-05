Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: U-Haftbefehl vollstreckt - Bundespolizei nimmt 24-Jährigen fest

Dortmund - Mönchengladbach (ots)

Am gestrigen Nachmittag (01. Mai) kontrollierten Bundespolizisten einen Mann im Dortmunder Hauptbahnhof. Eine Staatsanwaltschaft ließ bereits nach ihm suchen.

Gegen 17:45 Uhr stellten Bundespolizisten einen 24-Jährigen am Bahnsteig zu Gleis 3 des Hauptbahnhofs Dortmund, im Rahmen eines Diebstahldelikts, fest. Der algerische Staatsbürger führte keine Ausweisdokumente mit sich. Aufgrund dessen brachten die Einsatzkräfte ihn zur Bundespolizeiwache. Ein Fingerabdruckscan bestätigte die Identität des Mannes zweifelsfrei. Überprüfungen ergaben schließlich, dass die Staatsanwaltschaft Bonn nach dem Mann per U-Haftbefehl fahnden ließ.

Das Amtsgericht Bonn ordnete Untersuchungshaft an, da der Mönchengladbacher wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verdächtigt wird. Demnach soll er im Zeitraum von April bis August 2023 in 15 Fällen in Bekleidungsgeschäften in Essen, Bonn und Sankt Augustin Ware entwendet haben, ohne diese zu bezahlen.

Die Bundespolizisten nahmen den Gesuchten fest. Anschließend brachten sie ihn in das Gewahrsam der Polizei Bonn, um ihn dann dem zuständigen Haftrichter vorzuführen.

