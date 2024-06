BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 26-Jährige wegen Urkundenfälschung fest

Köln/Troisdorf (ots) - Mit Beschluss des Amtsgerichts Bonn fahndet die Bundespolizei nach zwei unbekannten Männern, die im Februar 2024, in der S-19, einen 31-Jährigen im Schlaf bestohlen haben sollen. Am 11. Februar 2024, in der Zeit von 4:12 Uhr bis 4:42 Uhr, in der S-Bahnlinie 19 von Köln Hauptbahnhof nach Bahnhof Spich, entwendeten die Tatverdächtigen dem ...

