BPOL NRW: Immer wieder ohne Fahrschein gefahren - Bundespolizei verhaftet 61-Jährige

Hamm - Regensburg (ots)

Weil sie immer wieder ohne Fahrschein in Zügen erwischt wurde, muss eine 61-jährige Deutsche jetzt in Haft.

Am Dienstagabend (25. Juni) fuhr die in Berlin aufhältige Frau erneut ohne Fahrschein von Köln in Richtung Berlin. Als sie in Hamm an die Bundespolizei übergeben wurde, klickten die Handschellen.

Bei der Überprüfung der Personalien der Frau stellte sich heraus, dass das Amtsgericht Regensburg in der vergangenen Woche die Untersuchungshaft gegen sie angeordnet hatte. Grund war, dass die Zustellung der Anklageschrift wegen mehrerer Leistungserschleichungen mehrfach gescheitert und die Frau untergetaucht war.

Nach der Einleitung eines weiteren Strafverfahrens wegen Erschleichens von Leistungen hat die Bundespolizei die Berlinerin bis zur Haftvorführung in den Polizeigewahrsam überstellt.

