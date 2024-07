Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (785) Bei Kontrolle Rauschgift mitgeführt und Widerstand geleistet - zwei Tatverdächtige in Haft

Nürnberg (ots)

Im Zusammenhang mit der Kontrolle zweier Personen am späten Freitagabend (19.07.2024) in der Nürnberger Innenstadt fanden Polizeibeamte Betäubungsmittel bei einem 19-jährigen Mann auf. Sein 20-Jähriger Begleiter versteckte sich nach kurzer Flucht und griff dann einen Polizisten an. Gegen beide Personen wurde Haftbefehl erlassen.

Gegen 23:00 Uhr fiel einer Streife des Unterstützungskommandos Mittelfranken (USK) in der Färberstraße eine Personengruppe auf. Die Beamten sprachen einen 19-Jährigen aus dieser Gruppe an und kontrollierten diesen. Hierbei fanden sie unter anderem mehrere Ecstasy-Tabletten, sowie Kokain und Marihuana auf.

Zur gleichen Zeit versuchte ein 20-Jähriger, sich der Kontrolle zu entziehen und flüchtete in Richtung Kolpinggasse. Ein Polizist verfolgte den Flüchtigen, der sich schließlich in einem Hinterhof hinter einem geparkten Auto versteckt hielt. Als der Polizeibeamte ihn aus seinem Versteck holen wollte, griff dieser den Polizisten an und schlug mehrfach auf ihn ein. Der Beamte brachten den Mann unter Kontrolle und legte ihm Handschellen an. Sowohl der 20-jährige Tatverdächtige als auch der Angehörige des USK erlitten hierdurch leichte Verletzungen.

Die Einsatzkräfte leiteten gegen den 19-Jährigen Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ein. Der 20-Jährige muss sich unter anderem wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurden sie zur Prüfung der Haftfrage dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle gegen beide Personen.

Erstellt durch: Christian Seiler / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell