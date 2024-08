Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: In Büro eingestiegen + Motorradfahrer schwer verletzt + Fahrraddiebe flüchten + Kontrollen "Sichere Innenstadt" + Silberfarbener Pkw flüchtet nach Unfall

Gießen (ots)

Lich: In Büro eingestiegen

In der Oberstadt kam es am Wochenende zu einem Einbruch in Büroräume einer Versicherung. Zwischen Freitag (16.8.), 13 Uhr und Montagmorgen, 8.40 Uhr brach ein Unbekannter einen Rollladen und ein Fenster an dem Mehrfamilienhaus auf und gelangte so in die Geschäftsräume. Nach seiner Tat entkam der Einbrecher unbemerkt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Lauchbach/B276: Motorradfahrer schwer verletzt

Am Samstag (17.8.) stürzte ein Motorradfahrer auf der Strecke zwischen Schotten und Laubach. Der Unfall gegen 15.15 Uhr geschah ohne Fremdeinwirkung. Der 20-jährige Biker kam nach derzeitigen Erkenntnissen im Bereich einer Linkskurve auf der Bundestraße 276 zu Fall und rutschte gegen die dortige Schutzplanke. Der Mann aus dem Wetteraukreis erlitt dabei schwere Verletzungen, ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik.

Warum der Biker die Kontrolle über seine Maschine verlor, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der entstandene Schaden wird auf 11.500 Euro geschätzt. Die Fahrbahn musste bis etwa 17 Uhr gesperrt werden.

Zeugenhinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Gießen: Fahrraddiebe flüchten

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am späten Sonntagabend (18.8.) drei Männer, die in der Marshallstraße versuchten, ein Fahrrad zu klauen. Der Zeuge sprach die Unbekannten gegen 23.50 Uhr an, die daraufhin einen Bolzenschneider wegwarfen und flüchteten. Das Schloss des Fahrrads wurde beschädigt, hielt dem Aufbruchsversuch aber stand. Ein Flüchtiger war ca. 170 cm groß und schlank. Er trug eine dunkle, dünnere Jacke, dunkle Shorts, schwarze Turnschuhe und eine Kappe. Einer seiner Begleiter war etwas kleiner bis gleichgroß, hatte eine stämmige Figur und trug einen Kapuzenpullover und eine Jogginghose sowie Turnschuhe. Der dritte Unbekannte war ca. 185 cm groß und schlank. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine Jogginghose.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat die drei Unbekannten bei ihrer Tat, oder im Umfeld, gesehen? Wer kann Hinweise zur Identität der Flüchtigen geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Kontrollen "Sichere Innenstadt"

Gemeinsam mit dem Schutzmann vor Ort Polizeihauptkommissar Martin Fischer führten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bereitschaftspolizei in Lich am Donnerstag vergangener Woche Kontrollmaßnahmen am Kirchenplatz, auf dem Marktplatz, am Lindenplatz sowie am sogenannten Dönerdreieck durch.

Die Polizistinnen und Polizisten kontrollierten zwischen 14.00 Uhr und 20.00 Uhr insgesamt 21 Menschen. Hierbei stellten sie bei einem 47-Jährigen knapp vier Gramm Kokain und etwa 800 Euro Bargeld sicher. Auf den in Gießen lebenden "Dealer" kommen Strafanzeigen wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wegen fehlender Haftgründe wieder entlassen. Zudem zogen die Ordnungshüter ein Tierabwehrspray sowie ein Scheckkartenmesser aus dem Verkehr. Gegen einen 18-Jährigen lag ein Abschiebeanordnung der Ausländerbehörde vor. Er wurde ins Polizeigewahrsam eingesetzt - die weitere Bearbeitung erfolgt durch die zentrale Ausländerbehörde bzw. das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. (GR)

Gießen: Silberfarbener Pkw flüchtet nach Unfall

Ein silberfarbenes Auto suchen die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Nord nach einem Unfall in der Bootshausstraße. Bereits am 8.8. fuhr den Angaben zufolge eine 34-Jährige auf ihrem Fahrrad in Richtung des Wißmarer Wegs. Etwa 30 Meter hinter der Unterführung zur Dammstraße wurde sie gegen 0.30 Uhr durch einen Pkw rechtsseitig überholt. Dabei stürzte die Frau aus dem Landkreis Gießen zu Boden. Sie erlitt schwere Verletzungen. Sie musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der unbekannte Fahrer des silberfarbenen Autos fuhr in Richtung des Wißmarer Wegs weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Angaben zum unbekannten Fahrer des flüchtigen, silberfarbenen Autos machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell