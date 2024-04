Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf der B 109 in Diedrichshagen (Weitenhagen)

Diedrichshagen (Weitenhagen) (ots)

Am heutigen Morgen (08.04.2024) gegen 07:40 Uhr kam es auf der B 109 in Diedrichshagen kurz vor der Kita Weidenbaum zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Dabei befuhr der 18-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Pkw VW die B 109 aus Richtung Anklam kommend. Die 27-jährige polnische Fahrzeugführerin eines Pkw Mazda befand sich vor dem Pkw VW und kam aufgrund eines Staus zum Stehen. Dies übersah der Fahrer des Pkw VW und fuhr auf den bereits stehenden Pkw Mazda auf. Dabei wurden der 18-jährige Fahrer des Pkw VW sowie die 8-jährige polnische Mitfahrerin des Pkw Mazda leicht verletzt. Beide wurden für weitere Untersuchungen ins Klinikum nach Greifswald verbracht. Die beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden in eigener Zuständigkeit von der Unfallstelle entfernt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Da auch Betriebsstoffe austraten, musste die Fahrbahn durch die Berufsfeuerwehr Greifswald gereinigt werden. Die Straße wurde beidseitig für 30 Minuten gesperrt. Eine Verkehrsunfallanzeige wurde aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell