POL-GI: Mann stirbt nach Brand(Folgemeldung) + Anhänger geklaut + Einbruch in Werkstatt + Warnbake angezündet + E-Rollerfahrer verletzt

Gießen: Mann stirbt nach Brand (Folgemeldung zur Pressemitteilung "Gießen: Verletzte nach Wohnungsbrand" vom 22.8.2024, 15.52 Uhr)

Der lebensbedrohlich verletzte, 23-jährige Mann verstarb am gestrigen Abend an den Folgen seiner schweren Verletzungen in einem Krankenhaus. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der entstandene Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge etwa 200.000 Euro. Das Haus ist derzeit weiterhin nicht bewohnbar.

Lich: Anhänger geklaut

Ein Kompressor in Form eines Anhängers klauten Unbekannte von einem Abstellplatz in Höhe des ehemaligen Sportplatzes in der Straße Oberstadt. Zwischen Dienstag (20.8.), 12 Uhr und Donnerstagmorgen, 10 Uhr brachen die Diebe ein Schloss auf, mit dem der gelbe Anhänger zusätzlich gesichert war. Anschließend entfernten sie sich mit dem Kompressor, an dem das Kennzeichen NE-CE 170 angebracht ist, in unbekannte Richtung. Vermutlich zogen sie den Anhänger mit einem Fahrzeug.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind im Bereich des Abstellplatzes Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des Kompressors und des Kennzeichenschilds machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Gießen: Einbruch in Werkstatt

In Räume eines Autoaufbereiters brach ein Unbekannter zwischen Mittwoch (21.8.), 17.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 8.45 Uhr ein. Der Unbekannte warf ein Fenster des Gebäudes ein und gelangte so in die Werkstatträume in der Straße An der Hessenhalle. Anschließend flüchtete er, mutmaßlich über die Eingangstür, aus dem Gebäude.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Heuchelheim: Warnbake angezündet

Im Linnpfad brannte gestern Abend eine Warnbake einer Baustelle. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass ein Unbekannter die Bake etwa gegen 21.35 Uhr vorsätzlich in Brand gesetzt hat. Anschließend flüchtete er unbemerkt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Bake stand als Teil einer Baustellenabsperrung in Höhe der Hausnummer 30.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Die Ermittler bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: E-Rollerfahrer verletzt

Ein 43-jähriger E-Rollerfahrer erlitt bei einem Unfall in der Bahnhofstraße leichte Verletzungen. Am Donnerstagmorgen (22.8) fuhr der Mann gegen 8 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung der Löwengasse. Im Kreuzungsbereich zum Reichensand kam es zur Kollision mit einem von dort kommenden Daimler. Der Rollerfahrer aus dem Landkreis Gießen, der keinen Helm trug, zog sich dabei eine Kopfverletzung zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 21-jährige Autofahrer aus Gießen blieb unverletzt, sein Transporter wurde leicht beschädigt.

Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

