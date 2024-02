LPI-NDH: Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Harztor (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 14.30 Uhr, und Montag, 7.10 Uhr, machten sich Unbekannte an einem Baustellencontainer in der Osteröder Straße in Neustadt zu schaffen. Der oder die Täter öffneten den Container gewaltsam und erbeuteten daraus Arbeitsgeräte im Wert von mehreren tausend Euro. Wer hat die Tat bemerkt oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der ...

mehr