Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei ermittelt zu Fahrzeugdiebstahl

Mühlhausen (ots)

Am Sonntag suchte ein Mann in Mühlhausen nicht nur sein Handy und Fahrzeugschlüssel - auch der dazugehörige Pkw war spurlos verschwunden. Auf bislang unbekannte Weise waren der oder die Täter an Autoschlüssel und Handy des Mannes gelangt, der sich der Nacht zum Sonntag in einem Mühlhäuser Lokal aufgehalten hatte. Als sich der Geschädigte schließlich am Sonntagabend zum Abstellort seines Pkw begab, war dieser ebenfalls unauffindbar. Der Mann erstattete Anzeige bei der Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der VW im Wert von mehreren tausend Euro durch bislang unbekannte Diebe vom Parkplatz Entenbühl entwendet. Wer Hinweise zum Diebstahl des VW geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0031327

