POL-BI: Sicherheit auf dem Bielefelder Weihnachtsmarkt

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Ein Ladendieb flog in einem Supermarkt am Mittwoch, 22.11.2023, an der Große-Kurfürsten-Straße mit einer altbekannten Masche auf. Es waren zwei Sektflaschen, die ein 34-jähriger georgischer Staatsbürger in dem Geschäft nicht bezahlen wollte. Ein Ladendetektiv hatte ihn beobachtet und gegen 15:35 Uhr beim Verlassen des Marktes gestoppt. Der 34-Jährige wurde mit seiner Beute erwischt, die er in seine Jackentaschen gesteckt ...

