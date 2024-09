Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- E-Scooter-Fahrer unter Einfluss von THC

Speyer (ots)

In der Nacht zum Freitag, gegen 01:00 Uhr, führten Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle bei einem E-Scooter-Fahrer in der Wormser Landstraße durch. Bei dem 17-jährigen Fahrer konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf den Konsum von Cannabis hindeuteten. Ein Urintest verlief positiv auf THC. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Der E-Scooter wurde an einen fahrtüchtigen Berechtigten übergeben. Gegen den 17-Jährigen wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell