Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Täterfestnahme und Wohnungsdurchsuchung nach Trickdiebstahl

Bobenheim-Roxheim (ots)

Bereits am Mittwoch, den 04.09.2024, wurde in der Danziger Straße in Bobenheim-Roxheim ein 66-Jähriger geschädigter Anwohner von einem zunächst unbekannten Mann gegen 15:50 Uhr angesprochen, ob er die Toilette benutzen könne. Nach dem Verlassen des Wohnhauses stellte der Geschädigte fest, dass mehrere Wertgegenstände aus Gold entwendet wurden. Anhand einer Videoüberwachung konnte ein 36-Jähriger Beschuldigter identifiziert werden, welcher kurze Zeit später einen Umtauschbetrug in Worms begehen wollte. Hierbei wurde er jedoch vom Ladendetektiv gestellt. Bei der gemeinsamen Durchsuchung des Wohnanwesens des Beschuldigten durch die Polizeiinspektionen Frankenthal und Worms konnten diverse weitere Goldschmuckstücke unbekannter Herkunft fest- und sichergestellt werden. Möglicherweise stammen diese auch aus weiteren Taten. Genaue Schadenshöhe sowie Zuordnung der sichergestellten Gegenstände sind Teil der Ermittlungen.

Zeugen oder mögliche Geschädigte werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell