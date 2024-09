Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: B9 - Nötigung durch einen LKW-Fahrer

Frankenthal (ots)

Am Freitag, den 06.09.2024, zwischen 09:45 - 10:00 Uhr, befuhr ein 55-Jähriger Autofahrer die B9 aus LU-Rheingönheim kommend in Fahrtrichtung Frankenthal. Hierbei sei ihm nachfolgend ein LKW bei gleichzeitiger mehrfacher Betätigung der Licht- und akustischen Hupe dicht aufgefahren. Hierdurch fühlte sich der Geschädigte genötigt den Fahrstreifen nach rechts zu wechseln. Der LKW-Fahrer fuhr sodann parallel zum Geschädigten und bedrängte ihn dadurch, dass er nach rechts versetzt fuhr. Durch einen weiteren Autofahrer sei die Tathandlung gefilmt worden. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zum Fahrer des LKWs eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

