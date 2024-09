Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Speyer (ots)

Am Freitagabend zwischen 19:00 Uhr und 21:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des BAUHAUS in der Iggelheimer Straße eine Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Verursacher stieß nahe den Elektro-Ladesäulen vermutlich mit einem PKW gegen das Fahrzeugheck eines anderen geparkten PKW und beschädigte diesen stark. Anschließend entfernt sich der Verursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. Am geschädigten PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 EUR. Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten daran blaue Lackanhaftungen feststellen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell