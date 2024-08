Polizei Aachen

POL-AC: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Aachen und Polizei Aachen: Zeugenaufruf nach Tod des Kindes am Blausteinsee

Bild-Infos

Download

Eschweiler/ Aachen (ots)

Nach dem Tod des 6-jährigen Jungen am Blausteinsee am Montagabend (siehe auch unsere Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/5842700) bittet die Polizei Aachen um die Mithilfe der Bevölkerung.

Wenn Sie sich am 12.8.2024 zwischen 17.30 und 19.30 Uhr im Bereich des Strandabschnitts, der vom Ufer aus rechts vom "Blaustein-See-Kiosk" gelegenen kleinen Badebucht - am Strand oder im Wasser - aufgehalten haben (siehe Foto), bitten wir Sie in jedem Fall, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat zu melden. Gesucht werden auch Zeugen, die möglicherweise auffällige Vorfälle in diesem Bereich beobachtet oder von diesen gehört haben. Jeder Hinweis kann für die Ermittlungen wichtig sein.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat der Polizei Aachen unter der Rufnummer 0241-9577 31101 (während der Bürozeiten) und die Kriminalwache unter der 0241-9577 34210 (außerhalb der Bürozeiten) entgegen. (sk)

