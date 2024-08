POL-FR: Steinen: Auseinandersetzungen in und um eine Gaststätte

Freiburg (ots) - Mit seinem BMW befuhr am Sonntag, 11.08.2024, gegen 16.00 Uhr, ein 22-jähriger Mann die Hauptstraße in Maulburg in Richtung B317. An der Einmündung in Fahrtrichtung Lörrach, bei Steinen-Höllstein, übersah er einen aus Schopfheim kommenden Motorradfahrer, welcher nach links in Richtung Maulburg abbiegen wollte. Es kam zur Kollision, bei der sich ...

