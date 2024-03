POL-HOM: Diebstahl aus PKW

Bexbach (ots) - Am 22.03.2024, zwischen 01:00 Uhr und 01:30 Uhr, kam es in der Goethestraße in Bexbach zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter riss aus dem Vorgarten der geschädigten Anwohner mehrere Bäume, Büsche und Blumen heraus. Im Anschluss flüchtete der Täter von der Örtlichkeit. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 500EUR. Zeugen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben ...

mehr