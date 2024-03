Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl aus Pkw im Bereich des Berliner Wohnparks in Homburg

Homburg (ots)

In der Nacht vom 21.03.2024 auf den 22.03.2024 werden im Bereich des Berliner Wohnparks (Brandenburger und Kreuzberger Straße) in Homburg die Fensterscheiben zweier geparkter Pkw mittels Steinen eingeschlagen. In einem Fall werden aus dem Pkw sogar Wertgegenstände entwendet. Zeugen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

