POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt mit dem Fahrrad

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Durch Zeugen wird hiesiger Dienststelle am 08.09.2024 gegen 04:25 Uhr ein verkehrsunsicher fahrender Radfahrer gemeldet, welcher nahezu die komplette Straßenbreite benötigen würde. Dieser konnte durch die Polizeistreife dann im Nordring angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein bei dem 62-jährigen Frankenthaler freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Dem Beschuldigten wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe durch eine Polizeiärztin entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr nach § 316 StGB eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

