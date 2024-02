POL-DO: Unfallflucht, Verfolgungsfahrt und Alkohol - Bilanz eines Einsatzes

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0152 Am Sonntag (11.2., gegen 18:30 Uhr) stellten Polizeibeamte in der Heribertstraße in Dortmund ein verdächtiges Auto (VW) fest. Ein aufmerksamer Zeuge meldete das Fahrzeug und die drei Personen in dem Wagen der Polizei. Die Fahrzeuginsassen (zwei Männer und eine Frau) verhielten sich ...

mehr