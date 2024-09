Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, B 462

Landkreis. Rottweil) Leicht verletzter Motorradfahrer - 2.000 Euro Schaden (10.09.2024)

Dunningen - B 462 (ots)

Ein Motorradfahrer hat bei einem Sturz auf der Bundesstraße 462 zwischen Dunningen und Sulgen am Dienstagmittag, gegen 13:30 Uhr Verletzungen erlitten. Der 26-Jährige befuhr die B 462 von der Landesstraße 419 kommend mit einer Suzuki. In der Auffahrt bremste der Biker, woraufhin das Vorderrad blockierte und er rechts von der Straße abkam. Er kam zu Fall und verletzte sich leicht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

