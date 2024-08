LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots) - In der vergangenen Nacht(16.08.2024 23:00 Uhr bis 17.08.2024, 04:10 Uhr) wurde eine mittels Kettenschloss gesicherte Simson S 53 Beach Racer, Baujahr 2002 vom Hauseingang in der Bergrat-Mahr-Straße 22 in Ilmenau entwendet. Diese hatte einen geschätzten Wert von 1900 Euro. Als Besonderheit am Moped ist die defekte Fußraste rechts zu benennen, der Gummi wurde mit zwei roten Kabelbindern an der Fußraste ...

