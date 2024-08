Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Sachbeschädigung an einem geparkten weißen VW Up - Zeugen gesucht (11.08.2024)

St. Georgen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Sonntagmittag, zwischen 14:30 Uhr und 18:30 Uhr, ein parkendes Auto in der Winterbergstraße beschädigt. Die rechte hintere Scheibe des weißen VW Up wurde zerstört und ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro dadurch angerichtet. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen unter der Rufnummer 07724 949500 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell