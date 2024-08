Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld/ Schwarzwald-Baar-Kreis - Hardt/ Lkr. Rottweil) Betrunkener Autofahrer baut Unfall und flüchtet (10.08.2024)

Königsfeld/ Hardt (ots)

Am Samstagabend hat ein betrunkener Autofahrer auf der Straße "Schloßmühle" einen Unfall verursacht und ist anschließend mit seinem stark demolierten Auto geflüchtet. Ein 63-jähriger Fahrer eines BMW Alpina war kurz vor 22.30 Uhr auf der Landesstraße 177 von Königsfeld in Richtung Hardt unterwegs. Auf Höhe des Anwesens "Schloßmühle 3" kam der Mann in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab, fuhr eine Böschung hinauf und kollidierte mit einem dortigen Telefonmast. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der BMW-Fahrer seine Fahrt mit seinem stark demolierten Wagen fort. An der Unfallstelle ließ er jedoch sein vorderes Kennzeichenschild zurück. Zudem liefen aus dem Auto Betriebsstoffe aus, die sich auf seiner Fahrt in Richtung Hardt auf der Straße verteilten. Auf der Königsfelder Straße in Hardt kam der BMW letztlich zum Stillstand, da dieser anfing zu brennen. Beherzte Anwohner löschten das Feuer mit einem Feuerlöscher und verständigten die Polizei und Feuerwehr. Der 63-Jährige konnte von einer Streife des Polizeireviers Schramberg bei seinem Auto angetroffen werden. Diese stellten deutliche Anzeichen für eine alkoholische Beeinflussung bei dem Autofahrer fest. Zudem hatte er sich bei dem Unfall und dem anschließenden Brand leicht verletzt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von beinahe 1,6 Promille. Er musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein behielten die Beamten ebenfalls ein. Die alarmierte Feuerwehr kümmerte sich um die Beseitigung der etwa über einem Kilometer langen Ölspur. Der nicht mehr fahrbereite BMW musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Der 63-Jährige wird sich nun wegen des Verursachens eines Unfalls unter Alkoholeinwirkung und der Unfallflucht verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell