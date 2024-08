Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrerin bei Sturz am Kopf verletzt (12.08.2024)

Konstanz (ots)

Bei einem Unfall auf der Theodor-Heuss-Straße ist eine Radfahrerin am Montagmorgen gestürzt und hat sich dabei am Kopf verletzt. Gegen 11 Uhr war eine 56-Jährige auf dem Radweg in Richtung Sternenplatz unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 7 kam ihr ein unbekannter Radfahrer entgegen der Fahrtrichtung entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden lenkte die Frau nach rechts und kam in der Folge an einer kleinen Bordsteinkante zu Fall. Sie stürzte und schlug mit dem Kopf gegen die dortige Hauswand. Der unbekannte Radfahrer - der den Unfall vermutlich gar nicht bemerkte - setzte seine Fahrt indes fort.

Ein Rettungswagen brachte die verletzte Frau in eine Klinik.

Zeugen des Unfalls und der unbekannte Radfahrer werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell