POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz- Gebäudebrand in der Altstadt- voraussichtliche Brandursache (25.07.2024)

Spaichingen (ots) - Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Sonntagmorgen an der Kreuzung Hauptstraße/Dreifaltigkeitsbergstraße verletzt worden. Ein 13-jähriger Rennradfahrer erkannte den an der roten Ampel verkehrsbedingt wartenden Renault Zoe eines 47-Jährigen zu spät und prallte in das Heck des Wagens. Der ...

mehr