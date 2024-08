Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Radfahrer prallt in wartendes Auto - 13-Jähriger verletzt (11.08.2024)

Spaichingen (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Sonntagmorgen an der Kreuzung Hauptstraße/Dreifaltigkeitsbergstraße verletzt worden. Ein 13-jähriger Rennradfahrer erkannte den an der roten Ampel verkehrsbedingt wartenden Renault Zoe eines 47-Jährigen zu spät und prallte in das Heck des Wagens. Der Junge stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Am Renault entstand durch den Zusammenstoß Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

