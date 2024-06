POL-K: 240624-1-K Überfall auf Joggerin - Kriminalpolizei sucht wichtigen Zeugen

Köln (ots) - Nach dem dritten Vorrundenspiel im Rahmen der UEFA EURO 2024 am Samstagabend (22. Juni) in Köln zieht Einsatzleiter Martin Lotz unmittelbar nach dem Ende der Begegnung ein erstes vorläufiges Fazit: "Unser Einsatzkonzept ist bislang gut aufgegangen. Trotz vieler feiernder Fußballfans rund um das Stadion, in der Altstadt und in den Fan Zonen, mussten ...

mehr