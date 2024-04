Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Zweibrücken (ots)

Am Montag, den 15.04.2024, kontrollierten Polizeibeamte während ihrer Streifentätigkeit einen E-Scooter-Fahrer. Der junge Mann war um 13:20 Uhr in der Oselbachstraße unterwegs. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 23-Jährige unter Drogeneinfluss stand - dies bestätigte im Anschluss auch ein Drogenvortest. Der Verkehrsteilnehmer räumte auch ein, wenige Tage zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Er muss nun mit einer Geldbuße in Höhe von 500 Euro, 2 Punkten und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss auch weiterhin verboten ist. |pizw

