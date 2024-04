Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs

Zweibrücken (ots)

Durch eine Polizeistreife wurde am Sonntagabend, den 14.04.2024, ein 46-jähriger Autofahrer kontrolliert. Der Verkehrsteilnehmer war um 20:40 Uhr in der Kaiserstraße unterwegs, als bei der Kontrolle festgestellt wurde, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Teilnahme am Straßenverkehr ohne die benötigte Fahrerlaubnis dafür zu besitzen. |pizw

