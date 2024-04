Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt unter Alkoholeinfluss

Zweibrücken (ots)

Am Sonntag, den 14.04.2024, um 18:42 Uhr wurde in der Kohlenhofstraße ein 52-jähriger Autofahrer kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,84 Promille an. Der Autofahrer durfte nicht mehr weiterfahren, sein Führerschein wurde zur Vorbereitung der gerichtlichen Einziehung einbehalten und ihn erwartet nun ein Strafverfahren. |pizw

