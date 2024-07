Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Schwer Verletzte nach Verkehrsunfall

Baden-Baden (ots)

Eine 26-jährige Fußgängerin wurde bei einem Unfall am Donnerstagabend in der Lange Straße auf Höhe des Robert-Schuman-Platz schwer verletzt. Gegen 19:45 Uhr wollte die Frau einen Fußgängerüberweg passieren und wurde hierbei von einem herannahenden VW touchiert. Der 69 Jahre alte von der Innenstadt kommend Fahrzeuglenker kollidierte nach ersten Erkenntnissen aus Unachtsamkeit mit der 26-Jährigen. Diese wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gebracht. An dem VW entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin blieben unverletzt, ihn erwartet jedoch eine Strafanzeige.

/jo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell