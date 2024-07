POL-OG: Gernsbach - Fahrerflucht, Zeugen gesucht

Oberkirch-Nussbach (ots) - Ein 36 Jahre alter Mann stürzte am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr in der Zusenhofener Straße mit seinem Fahrrad und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 36-Jährige ohne Fahrradhelm in Richtung Zusenhofen und stürze dabei alleinverschuldet aus bisher ungeklärter Ursache. Bei dem Sturz zog er sich mehrere Verletzungen zu, unter ...

