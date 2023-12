PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Geldbörse aus Fahrzeug gestohlen +++ E-Roller verladen und gestohlen +++ Fußgänger angefahren

Bad Schwalbach (ots)

1. Geldbörse aus Fahrzeug gestohlen,

Oestrich-Winkel, Hallgarten, Adam-von-Itzstein-Straße, Sonntag, 17.12.2023, 21:30 Uhr bis Montag, 18.12.2023, 08:00 Uhr

(fh)In der Nacht von Sonntag auf Montag erbeutete ein Dieb im Oestrich-Winkeler Ortsteil Hallgarten eine Geldbörse aus einem geparkten Fahrzeug. Der Täter machte sich im Schutze der Dunkelheit den Umstand zu Nutze, dass der in der Adam-von-Itzstein-Straße abgestellte Smart nicht verschlossen war, öffnete diesen und nahm aus dem Innenraum eine Geldbörse samt Bargeld an sich. Im Anschluss ergriff der Langfinger unbemerkt die Flucht.

Die Polizeistation Rüdesheim ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Gelegenheit macht Diebe. Bitte denken Sie daran Ihr Kraftfahrzeug nach dem Verlassen ordentlich zu verschließen, um Kriminellen so das Leben schwerer zu machen.

2. E-Roller verladen und gestohlen,

Oestrich-Winkel, Mittelheim, Rieslingstraße, Samstag, 16.12.2023, 17:00 Uhr

(fh)Am Samstagnachmittag reichte einem Dieb in der Rieslingstraße in Mittelheim ein kurzes Zeitfenster aus, um einen E-Scooter zu stehlen. Gegen 17:00 Uhr konnte der Besitzer des schwarzen Rollers der Marke "Segway" beobachten, wie ein unbekannter Täter diesen in einen SUV einlud und anschließend damit verschwand. Genauere Angaben zum Fahrzeug oder dem Dieb konnte er nicht machen. Nach der Tat suchte der Geschädigte die Polizeistation auf, um die Tat anzuzeigen. Der Wert des Scooters beläuft sich auf etwa 700 Euro.

Zeuginnen und Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer (06722) 9112-0 an die Polizeistation Rüdesheim.

3. Fußgänger angefahren,

Rüdesheim, Presberg, Rüdesheimer Straße, Montag, 18.12.2023, 12:00 Uhr

(fh)Am Montagmittag wurde ein Heranwachsender in Presberg von einem Fahrzeug angefahren und verletzt. Er kam in der Folge in ein Krankenhaus. Gegen 12:00 Uhr bog eine 66 Jahre alte Rheingauerin mit ihrem Audi von der Taunusstraße in die Rüdesheimer Straße ein. Zeitgleich lief ein 19-Jähriger plötzlich hinter einem in der Rüdesheimer Straße verkehrsbedingt haltenden Linienbus auf die Straße, um die Fahrbahn zu überqueren. Der Autofahrerin gelang es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen, sodass es zum Zusammenstoß mit dem Heranwachsenden kam. Der junge Mann kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Audi entstand geringer Sachschaden.

