POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Unfallflucht auf dem Norma-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen und geschädigten Autofahrer (12.08.2024)

Spaichingen (ots)

Zeugen und einen geschädigten Autofahrer sucht die Polizei nach einer Unfallflucht, die sich am Montagmorgen auf dem Parkplatz eines Discounters in der Europastraße ereignet hat. Im Zeitraum zwischen 09.10 Uhr und 09.20 Uhr touchierte eine 83-jährige Opelfahrerin ein auf dem Parkplatz des Norma abgestelltes Auto, stellte jedoch bei einer ersten Nachschau keine Beschädigungen fest und fuhr nach Hause. Bei einer nochmaligen Überprüfung fiel ihr ein Schaden an der Front ihres Opels auf, woraufhin sie sich zur Polizei begab, um den Sachverhalt mitzuteilen. Bei dem angefahrenen Auto soll es sich um einen grauen Wagen gehandelt haben.

Zeugen des Unfalls und der Fahrer des beschädigten Autos werden gebeten, sich unter der Tel. 07424 9318-0, beim Polizeirevier Spaichingen zu melden.

