POL-KN: (VS-Schwenningen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannte beschädigen ein Auto in der Gerokstraße - Polizei bittet um Hinweise (08./09.08.2024)

Konstanz (ots) - Bei einem Unfall auf der Theodor-Heuss-Straße ist eine Radfahrerin am Montagmorgen gestürzt und hat sich dabei am Kopf verletzt. Gegen 11 Uhr war eine 56-Jährige auf dem Radweg in Richtung Sternenplatz unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 7 kam ihr ein unbekannter Radfahrer entgegen der Fahrtrichtung entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden lenkte ...

