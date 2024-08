LPI-GTH: Eigentümer gesucht

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - In der Nacht zum Donnerstag verschafften sich Unbekannte gegen 04.00 Uhr Zutritt zu einem Restaurant am Markt. Es wurde Bargeld entwendet und ein Sachschaden von rund 4.000 Euro angerichtet. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0211683/2024 entgegengenommen. Ebenso in benannter Nacht wurden fünf Baucontainer auf dem Gelände des Freibads in der Straße Am Bahnhofsweg aufgebrochen. Hieraus wurden ...

