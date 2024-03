POL-PPRP: Feuer beschädigt Pkw und Wohnhaus - 1.Nachtrag

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (26.03.2024) stahlen Unbekannte in der Zeit zwischen 14 Uhr und 16 Uhr einen E-Scooter in der Berliner Straße. Der E-Scooter war mit einem Schloss an der Lenkerstange an einem Fahrradständer angeschlossen. Das Schloss war jedoch so angebracht, dass der E-Scooter trotzdem einfach mitgenommen werden konnte. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich ...

