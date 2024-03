Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (26.03.2024) stahlen Unbekannte in der Zeit zwischen 14 Uhr und 16 Uhr einen E-Scooter in der Berliner Straße. Der E-Scooter war mit einem Schloss an der Lenkerstange an einem Fahrradständer angeschlossen. Das Schloss war jedoch so angebracht, dass der E-Scooter trotzdem einfach mitgenommen werden konnte.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um Ihren E-Scooter gegen Diebstahl zu sichern:

-Stellen Sie Ihren E-Scooter möglichst nur an sicheren Orten ab, z. B. nicht öffentlich zugänglicher Innenhof, Treppenhaus, Garage, (Fahrrad-)Keller oder -schuppen. -Schließen Sie den Roller auch hier stets ab bzw. an.

-Verwenden Sie zur Sicherung des Rollers nur robuste Schlösser.

-Schließen Sie den Elektroroller nicht nur ab, sondern auch an fest verankerten Gegenständen, wie Laternen, Fahrradständern oder Bäumen, an.

-Achten Sie darauf, dass das Schloss durch feste und stabile Elemente des Rahmens geführt wird und auf keinen Fall an "beweglichen" oder abnehmbaren Teile befestigt wird.

-Erkundigen Sie sich bereits vor dem Kauf eines E-Scooters über Sicherungsmöglichkeiten der infrage kommenden Modelle und beziehen Sie die Überlegungen zum Diebstahlschutz in Ihre Kaufentscheidung ein.

-Notieren Sie sich alle wichtigen Informationen zu Ihrem E-Roller im polizeilichen Fahrradpass und bewahren Sie diesen zusammen mit Bildern und der Rechnung auf.

Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

