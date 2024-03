Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Feuer beschädigt Pkw und Wohnhaus

Kleinniedesheim (ots)

Am 22.03.2024, gegen 4.30 Uhr, brach aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer im Bereich von zwei geparkten Autos in der Straße Am Schlossgarten in Kleinnniedesheim aus. Das Feuer griff anschließend auf ein Wohnhaus über. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

