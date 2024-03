Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes

Schifferstadt (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Mittwochabend (20.03.2024), gegen 18:30 Uhr, übergoss ein 48-Jähriger in Schifferstadt seine 46-jährige ehemalige Lebensgefährtin und sich im Rahmen eines Streites mit einer brennbaren Flüssigkeit. Unmittelbar danach zündete er sich mit einem Feuerzeug an, wodurch er sofort Feuer fing. Er bewegte sich dann auf seine ehemalige Lebensgefährtin zu. Ein Zeuge konnte die Frau wegziehen, bevor das Feuer auf sie übergriff. Zeugen brachten den brennenden Mann sofort zu Boden und löschten das Feuer. Der 48-Jährige erlitt schwere Verbrennungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen und dem Motiv der Tat, aufgenommen.

Der Tatverdächtige wurde gestern (21.03.2024) in einem Krankenhaus dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Der 48-Jährige wird bis zu seiner Verlegung in eine Justizvollzugsanstalt im Krankenhaus bewacht.

