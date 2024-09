Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen

Landkreis Rottweil) Alkoholisiert auf dem Quad Festival-Mitarbeiter gefährdet (07.09.2024)

Vöhringen (ots)

Ein Mann ist am Samstagmorgen, gegen 4 Uhr auf dem Gelände des Festivals "Rock am Burghaldenwal" an der Gartenstraße mit einem Quad herumgefahren. Er war stark alkoholisiert und hat einen Security-Mitarbeiter bewusst gefährdet. Als der 24-jährige Security Mitarbeiter den 23-jähriger Quad-Fahrer stoppen wollte, hielt dieser kurz an und fuhr dann geradewegs auf ihn zu. Er konnte sich gerade noch seitlich an dem Quad vorbei retten und verletze sich somit nicht. Daraufhin wurde die Polizei eingeschaltet, welche den deutlich unter Alkoholeinfluss stehenden Mann in seinem Camper antraf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von um die 2,2 Promille. Er musste zwei Blutproben, seinen Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel des Quads, welches seiner Frau gehört, abgeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell