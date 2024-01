Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Capelle, Werner Straße/ Autos aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben an der Werner Straße in Capelle zwei Autos aufgebrochen. Zwischen 17.30 am Mittwoch (24.01.24) und 8 Uhr am Donnerstag (25.01.24) schlugen sie bei einem schwarzen Mercedes A150 die hintere Scheibe der Fahrerseite ein. Jedoch entwendeten sie nichts.

Anders bei einem roten Kia Rio. Dort erbeuteten die Täter eine Geldbörse, nachdem sie zwischen 22.30 Uhr am Mittwoch (24.01.24) und 6 Uhr am Donnerstag (25.01.24) die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen hatten. Die Polizei in Lüdinghausen prüft einen Zusammenhang und bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

