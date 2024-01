POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße/ Sachbeschädigungen an Autos

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind am Donnerstag (25.01.24) am Bergmanns Weg in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Zwischen 12.30 Uhr und 22.30 Uhr drangen die Täter einmal über die Terrasse, bei der anderen Wohnung über ein Fenster ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle ...

