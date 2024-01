Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen/ Unfallfluchten

Coesfeld (ots)

Zur Kollision mit dem Außenspiegel eines schwarzen Mercedes GLE 400d 4matic kam es am Donnerstag (25.01.24) auf der K25. Gegen 8.15 Uhr war der Fahrer in Richtung Selm unterwegs. Ihm kam ein größeres weißes Lieferfahrzeug entgegen. Am Ende der Überbrückung über die Stever kollidierten die Außenspiegel beider Fahrzeuge miteinander. Der unbekannte Fahrer des weißes Autos fuhr weiter.

Auch an der Neustraße kümmerte sich ein Unfallbeteiligter nicht um seine Anschlusspflichten. Zwischen 8.30 Uhr und 11.50 Uhr beschädigter dieser einen blauen VW Golf, der vor der Bärenapotheke stand. Die Polizei in Lüdinghausen bittet in beiden Fällen unter 02591-7930 um Hinweise.

