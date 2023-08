Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Betrunken mit dem Auto unterwegs/Eine mutmaßlich betrunkene Autofahrerin musste am Samstag ihren Führerschein abgeben

Ulm (ots)

Gegen 18:35 Uhr war einer Zeugin in der Gottlieb-Daimler-Straße ein Opel durch seine auffallende Fahrweise aufgefallen. Die Zeugin verständigte die Polizei und verfolgte die Autofahrerin. Eine Polizeistreife befand sich in der Nähe und konnte den Opel noch fahrend feststellen. Am Steuer saß eine 30-Jährige. Diese roch nach Alkohol. Ein durchgeführter Alkomattest bestätigte den Verdacht. Die Frau hatte zu viel intus, sie war nicht mehr in der Lage sicher Auto zu fahren. In einem Krankenhaus musste die 30-Jährige eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Das Auto musste sie stehen lassen. Auf sie kommt nun eine Anzeige zu.

