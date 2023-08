Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Rollerfahrerin in Schlangenlinienfahrt unterwegs

Ulm (ots)

Am frühen Samstag Morgen befuhr eine junge Frau mit ihrem Motorroller die Landesstraße von Herbrechtingen in Richtung Giengen. Ihr folgte zu diesem Zeitpunkt ein Streifenwagen der Polizei. Den Polizeibeamten fiel die doch sehr eigenartige Fahrweise der jungen Dame auf, die deutliche Schlangenlinien fuhr und ziemliche Probleme hatte, auf ihrer Fahrbahn zu fahren bzw. auch dort zu bleiben.

Am Ortsbeginn Giengen wurde die Rollerfahrerin angehalten. Die junge Frau wirkte völlig benommen, erste durchgeführte Drogenschnelltests sprachen auf nahezu alle verbotenen Rauschgifte an, in ihren Taschen hatte die Frau noch weiteres Rauschgift gebunkert.

Sie sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen, eine für diesen Roller erforderlichen Führerschein hatte die junge Dame ebenfalls nicht.

